Новое оборудование Партизанской ГРЭС значительно повысило уровень экологической безопасности

Фото: предоставлено АО «ДГК»

Энергетики Партизанской ГРЭС АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) завершили монтаж четырех аспирационных установок, предназначенных для снижения количества пыли при подаче твердого топлива с угольного склада.

– Ввод в работу нового оборудования значительно снизил уровень содержания угольной пыли в помещениях тракта топливоподачи. Оборудование поставлено в рамках инвестиционной программы. На эти цели направлено более четырех с половиной миллионов рублей, – сообщает директор Партизанской ГРЭС Олег Арнаут.

Оборудование представляет собой компактные автоматические самоочищающиеся фильтры непрерывного действия. Установки смонтированы на узлах пересыпок угля, где возникает наиболее интенсивное пыление: две в дробильном корпусе и две на бункерной галерее. Очистка фильтрующих картриджей производится автоматически импульсами сжатого воздуха при помощи пневматической системы очистки.

– Загрязненный воздух всасывается в установку с помощью встроенного вентилятора. Внутри воздушный поток равномерно распределяется по всей камере очистки и проходит через фильтрующие картриджи, на поверхности которых оседают частицы пыли. Очищенный воздух выводится наружу, – объясняет начальник цеха топливоподачи Партизанской ГРЭС Роман Власюк.

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