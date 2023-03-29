«Киношная» погоня, разбит Lexus: кадры с места происшествия в Приморье набирают популярность в соцсетях

Во время задержания лихач громко нецензурно выражался.
Фото: принтскрин видео.
Кадры погони ДПС за гонщиком в Артеме набирают популярность у приморцев в социальных сетях. Нарушитель пытался скрыться от сотрудников правопорядка, но влетел в Lexus на одном из перекрестков. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Видеозапись ДТП в Артеме появилась в социальных сетях вечером в среду, 28 марта. Злоумышленник мчался по прямой, пытаясь уйти от нескольких машин ДПС. В это время Lexus медленно ехал на перекрестке, как вдруг нарушитель врезался в него и проволок чужое авто еще несколько метров. Вероятнее всего, даже после аварии гонщик планировал уехать, но тут подоспели специалисты.
Происходящее быстро привлекло толпу зевак. По версии очевидцев, виновник ДТП находился в наркотическом или алкогольном опьянении. Информация о погибших и пострадавших в редакцию не поступала.
В ГИБДД Приморья подробности аварии пока не разглашают. Неизвестна и официальная причина погони.
«КП – Владивосток» продолжает следить за развитием событий.
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