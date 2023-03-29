Воду отключили в 9 утра 29 марта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром в среду, 29 марта, часть жителей приморской столицы остались без холодной воды. В пресс-службе Примводоканала рассказали о причинах отключений в Ленинском и Первореченском районах города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 9:00 без ХВС остались жильцы домов на проспекте Красного Знамени, 117д и Народном проспекте, 2-29. Причиной отключения стали аварийные ремонтные работы. Подачу воды возобновят в этот же день в 15:00.

По тем же причинам отключения произошли и в других домах на проспекте Красного Знамени, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 139. По информации пресс-службы Примводоканала, завершить ремонтные работы и возобновить подачу ХВС специалисты планируют 29 марта в 17:00.

Следующие отключения воды ожидаются во Владивостоке 5 апреля на улице Карьерной, в Краснознаменном переулке, 5 стр. 2, 5в, улице Луговой 54, 56а, 56, 58, 62, Океанском проспекте, 16, 16а, 18, 34, проспекте Комарова, 35а, 35в, 42, 36, 31, 29, 24, 27, 25/1, 23а, 23, 21, 19, улицах Руднева, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5, 13в, 14в, 14, 2, 3, Семеновской, 25, Снеговой, 71, 62, 61, 61а, 62 стр. 1, 62 стр. 2, 62 стр. 3, Южной, 2-й и 3-й.

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