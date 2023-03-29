«А не пошли бы вы на фиг?»: олимпийская чемпионка с Камчатки послала Международный олимпийский комитет

Владимир Путин и Вероника Степанова на церемонии вручения государственных наград победителям XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине. Фото: РИА Новости // Администрация президента России

Международный олимпийский комитет озвучил условия, при которых российские спортсмены смогут вернуться на различные турниры. Но новые правила не всем пришлись по вкусу. Олимпийская чемпионка, лыжница с Камчатки Вероника Степанова резко высказалась по поводу ограничений, о чем написала в социальных сетях. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

После начала проведения специальной военной операции на Украине спортивные сообщества решили отвернуться от России и запретили участвовать российским спортсменам во многих соревнованиях, в том числе и в Олимпийских играх. А их на носу две штуки – летние в 2024-м и зимние в 2026 году. Накануне же, 28 марта, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в Лозанне (Швейцария) с заявлением – русские могут вернуться на международные турниры, но лишь при ряде условий.

Появиться на международной арене могут лишь те спортсмены, которые выступают в индивидуальных видах спорта, а не в командных. То есть футбол и хоккей сразу мимо. При этом россияне должны выходить под нейтральным флагом, не поддерживать СВО, а также не должны быть связаны с вооруженными силами или органами безопасности своей страны.

При этом о возвращении на Олимпиаду пока что речи нет, только международные старты. Окончательное решение еще не сформулировано.

Такое заявление Томаса Баха вызвало бурную реакцию как в мире, так и в России. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала соглашаться на озвученные условия. Вот только сами спортсмены не поддерживают решение. Свое слово сказала Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова, уроженка Камчатки:

– А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой «международной комиссии» разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений, – дала жесткий ответ девушка, который опубликовала в своем Telegram-канале.

Реакция спортсменки понятна и очевидна. В январе 2023-го она, например, участвовала в соревнованиях – чемпионате войск национальной гвардии РФ по лыжным гонкам и служебному двоеборью, где с легкостью забрала два первых места.

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