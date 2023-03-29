Трагедия произошло 28 ноября в 11 часов утра. Фото: Прокуратура Приморского края

В СУ СК Приморья рассказали о новых подробностях страшной трагедии в Пластуне во время обвала грунта 28 марта, где погиб человек. Как сообщили в ведомстве, во время ЧП был еще один пострадавший. Специалисты также назвали причину обвала. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В Следственном комитете Приморья рассказали, что при ведении работ по установлению колодца и прокладке водоотводной трубы произошло обрушение ранее складированного твердого грунта, находящегося на краях траншеи. В результате этого пострадали сотрудники организации, один из которых скончался в больнице.

Заведено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 2, статья 216 УК РФ). Расследование продолжается. Специалисты назначили судебные экспертизы и допрашивают свидетелей происшествия. Кроме того, изъята документация организации и устанавливаются лица, бездействие которых привело к гибели рабочего.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что прокуратура проводит проверку по факту ЧП при производстве земляных работ.

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