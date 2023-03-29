Депутаты Приморья вновь скорректировали краевой бюджет

Доходы и расходы выросли на 2,7 миллиарда рублей. Фото: ЗСПК

Приморские законодатели приняли проект об очередном изменении главного финансового документа региона в среду, 29 марта. Доходы и расходы увеличатся на 2,7 миллиарда рублей за счет налоговых и неналоговых поступлений, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам главы комитета по бюджетно-налоговой политике, собственный доход региона вырос на 1,5 миллиарда рублей, еще 1,1 миллиарда приходятся на безвозмездные поступления из федеральной казны. Еще 157,4 миллиона могут перечислить из Фонда развития территорий и ПАО «РусГидро».

Большая часть средств предусмотрена на комплексное развитие транспорта, а также содержание и ремонт дорог регионального и федерального значения. Часть поступивших средств распределят на социальные нужды: более 483 миллионов рублей направят на восстановление нарушенных прав участников ЖСК и пострадавших от недобросовестных застройщиков.

– Свыше 409 миллионов рублей пойдут на нужды системы образования, в том числе на строительство и реконструкцию школ в поселках Светлая Тернейского района и Зима Южная Надеждинского района, селах Вольно-Надеждинское, Воздвиженка Уссурийского городского округа и Киевка Лазовского муниципального округа. На 248 миллионов рублей вырастут расходы на физкультуру и спорт, в числе которых – строительство крытых тренировочных катков в Находке и Арсеньеве, ледовой арены для кёрлинга и крытого футбольного манежа во Владивостоке, – уточнили в пресс-службе ЗС ПК.

На развитие городской среды и игорной зоны в бухте Муравьиная направят 106 миллионов рублей. Напомним, ранее редакция писала о том, что законодатели планируют отменить сниженную налоговую ставку для предприятий этой сферы бизнеса.

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