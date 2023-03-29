Зараженные опасными бактериями мидии из Приморья могли попасть в рестораны Кореи

Исследования проводили специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории выявили нарушения в двух экспортных партиях морепродуктов. В живых мидиях и морских петушках обнаружили опасные бактерии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора.

Как рассказали представители ведомства, морепродукты принадлежат производителю из Приморья и предназначались для перевозки в другую страну. Проверяли их по требованиям страны-импортера – Республики Корея.

Лабораторные исследования показали, что в морских петушках и мидиях находятся бактерии кишечной палочки. А в партии гребешка общий уровень бактериальной обсемененности превышен в 1,8 раза. По мнению специалистов, выявленные нарушения указывают на то, что вода в емкостях, в которых хранились и перевозились морепродукты, была плохо отфильтрована и очищена.

Приморское управление Россельхознадзора планирует отправить письмо с результатами исследований владельцу продукции.

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