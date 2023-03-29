Время работы погранпереходов из Приморья в Китай увеличится. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Китай готов увеличить время работы погранпереходов на границе с Приморьем и сделать их круглосуточными. Такая меры поможет повысить объемы экспорта приморской продукции в страны АТР, сообщили в правительстве края. Решение было принято в Пекине во время встречи губернатора Олега Кожемяко с заместителем министра коммерции КНР Линь Цзи. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Глава Приморья рассказал, что китайские партнеры готовы увеличить время работы погранпереходов до четырех часов, сделать их круглосуточными, что имеет большое значение для приморских экспортеров. Однако для этого необходимо оценить штат и возможности приморских таможенников и пограничных служб.

– Также Китай готов к созданию условий для безвизовых туристических групп. Безвизовый режим позволит российским и китайским туристам более свободно перемещаться по сухопутным пассажирским пунктам пропуска, в перспективе – железнодорожные перевозки должны быть возобновлены через Суйфэньхэ, – добавил Олег Кожемяко.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что китайские партнеры заинтересованы в расширении торговли, поставках экологически чистой приморской продукции. Во время поездки главы Приморья в Пекин было принято решение увеличить экспорт овощей, свинины, меда, бобовых и так далее. Кроме того, лесопромышленники заинтересованы в совместной с китайскими инвесторами глубокой переработке леса с последующими поставками в КНР.

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