Желание заказать интим-услуги обернулось для приморца угрозами убийства его семьи

Если злоумышленника поймают, то ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморье мошенники обещали убить семью мужчины из-за его отказа предварительно оплатить интим-услуги. Угрозы 42-летний житель Находки воспринял всерьез и отдал вымогателю почти 160 тысяч рублей. Спустя время потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, заявитель решил воспользоваться услугами интимного характера и стал искать объявления в интернете. После того, как мужчина определился и сделал несколько заявок, ему позвонила девушка, которая сообщила, что деньги за «вызов» нужно перевести заранее. Приморец не стал делать предоплату, однако позже ему поступил другой звонок.

Неизвестный напомнил собеседнику про оплату, но получив отказ, начал угрожать ему расправой над семьей. Пострадавший поверил злоумышленнику и перевел по названным реквизитам 159 456 рублей. Лишь только позже взволнованный семьянин понял, что стал жертвой аферистов и пошел в полицию.

Заведено уголовное дело по факту мошенничества (часть 2, статья 159 УК РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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