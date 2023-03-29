Парламент Приморья запретил самовыдвиженцам без партии участвовать в губернаторских выборах

Баллотироваться смогут только кандидаты от партии. Иллюстрация из архива. Фото: Олег УКЛАДОВ

Приморским парламентом в трех чтениях принят законопроект, разрешающий участвовать в губернаторской гонке лишь кандидатам от политических партий. Депутаты края одобрили коррективу в среду, 29 марта, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как сообщил глава комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству ЗС ПК Джамбулат Текиев, изменения внесут в краевой Избирательный кодекс. Как уточнила глава избиркома Приморья Татьяна Гладких, губернатором может стать только постоянно проживающий в России человек. Поправку о том, что участвовать в выборах могут только кандидаты от партий, внесли ко второму чтению.

Против изменений высказался только депутат Геннадий Шульга от фракции КПРФ и сравнил будущую редакцию Избирательного кодекса с юмористическим журналом. Его коллега Евгений Ляшенко напомнил, что участие самовыдвиженцев в предвыборной гонке разрешили в 2018 году, и спросил, с чем связана отмена этого решения. Объяснение, ответил депутат Андрей Андрейченко, изложено в пояснительной записке.

За корректировку проголосовали 24 депутата из 36 на заседании. Олег Кожемяко, нынешний глава края, баллотировался без партии.

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