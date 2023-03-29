В некоторых населенных пунктах Приморья воздух прогреется до 24 градусов по Цельсию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первые апрельские дни континентальные районы Приморья окажутся в теплом секторе циклона, который из Китая переместится в Амурскую область. Об этом сообщили синоптики портала «Примгидромет». По их прогнозам, минимальные температуры -5…-8°С. Однако в некоторых населенных пунктах края днем воздух прогреется до +15…+24°С. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В прибрежных районах Приморья 1 и 2 апреля будет прохладнее, а связано это с охотским антициклоном. Температура воздуха +3…+11°С.

Не порадует погода и жителей Владивостока. Направление сильного ветра будет юго-восточным. Температура воздуха ночью 0…+3°С, днем поднимется до +3…+6°С. Менее ощутимы порывы ветра в пригороде, а температура выше на два-три градуса по Цельсию.

Как отметили синоптики, уже в эти выходные места для отдыха следует выбирать по принципу – чем дальше от моря, тем теплее.

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