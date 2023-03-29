Оборудование уже установили во Владивостоке. Фото: минтранс Приморского края.

В населенных пунктах Приморья начали устанавливать терминалы для бесконтактной покупки билетов на междугородний транспорт. С помощью специального оборудования местные жители смогут купить и вернуть деньги за билеты на автобусы, паромы, поезда и электрички, сообщили в правительстве края. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья рассказали, что покупка билетов станет доступнее, ведь приморцам больше не придется стоять в очередях на кассе. Кроме того, терминалы заменят кассиров в тех населенных пунктах, где нет возможности инкассации, а мощение убыточно.

Девайсы уже появились на автовокзале во Владивостоке, а в начале апреля их завезут в Хасанский, Уссурийский и Лазовский округ. Пока что купить билеты в них можно только на автобусы и паромы, но в планах «охватить» и железнодорожный транспорт.

С помощью терминалов можно узнать расписание транспорта. Фото: минтранс Приморского края.

Как добавили в ведомстве, использование терминалов будет доступно для пожилых людей, ведь они устроены так, что требуются минимальные действия со стороны пассажира. Оплатить поездку можно с помощью банковской карты или телефона. Во время использования оборудования приморцы смогут не только купить и вернуть билеты на междугородний транспорт, но и уточнить расписание маршрутов без обращения к кассирам.

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