Примтеплоэнерго проведет реконструкцию котельной в Дальнегорске для перевода на древесное топливо

Фото: предоставлено КГУП «Примтеплоэнерго»

Проект реконструкции котельной микрорайона Горелое Дальнегорского городского округа по переводу с жидкого топлива на использование угля и древесной щепы передан в Госэкспертизу.

Как сообщил генеральный директор КГУП «Примтепорэнерго» Владимир Малюшицкий, проект разработан в рамках поручения Президента Владимира Путина по развитию лесопромышленного комплекса региона и снижению негативного воздействия на окружающую среду. В рамках реализации проекта предусмотрена модернизация котельной с возможностью использования до 30% древесного топлива.

– В Примтеплоэнерго есть положительный опыт использования древесной щепы в качестве дополнительного источника топлива на котельной №4 в Дальнегорском городском округе в осенне-весенний период. Добавление щепы дает предприятию ежегодный экономический эффект порядка 20 миллионов рублей в год», – рассказал Владимир Малюшицкий.

Так же по его словам, на предприятии рассматривается вопрос использования щепы и древесных пилетов для выработки электроэнергии в пгт Терней Тернейского муниципального округа после проведения реконструкции существующей дизельной электростанции.

Совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и Министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края прорабатываются дополнительные возможности поставки щепы и пилетов на другие котельные Примтеплоэнерго.

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