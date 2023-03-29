Благодаря российско-китайскому агропарку в Приморье появятся 800 новых рабочих мест

Губернатор Приморья обсудил сотрудничество с руководителем компании «Цзяво». Фото: Правительство Приморского края

В Приморье планируют построить агропарк, который включит в себя завод по переработке сои, зерновой терминал и элеваторный комплекс. Это позволит создать еще 800 рабочих мест. Глава края Олег Кожемяко и руководитель компании «Цзяво» Чень Шеопен обсудили инвестиционное экономическое сотрудничество. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Чень Шеопен отметил, что компания увеличивает объемы производства и импорта зерна, сои, кукурузы, пшеницы. Планируется, что в 2024 году начнется глубокая переработка, чтобы поставлять продукцию на китайский рынок с помощью приморского сырья.

– Правительство края поддерживает нас, предлагает разные пути решения вопросов в развитии бизнеса. Мы уже создали 180 рабочих мест для приморцев, вместе развиваем нашу компанию, создаем условия, чтобы жителям Приморья было комфортно работать у нас, – рассказал генеральный директор компании «Легендагро» Жень Цзяньчао.

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