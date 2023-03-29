РусГидро в 2023 году направит более 5 млрд рублей на реализацию программы МиРЭК в Приморье

Фото: предоставлено АО «ДРСК»

В 2023 году Дальневосточная распределительная сетевая компания (входит в Группу РусГидро) направит более 5 млрд рублей на реализацию Программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК).

Продолжается реконструкция подстанции 110/35/6 кВ «Западная» в г. Артем, подстанций 110/6 кВ «Промузел» и 35/6 кВ «Академическая» в пригороде Владивостока и подстанции 110/35/6 кВ «Молодежная» в Арсеньевском городском округе. Начаты строительно-монтажные работы по реконструкции подстанции 35/6 «Тавричанка» в Надеждинском районе, в ближайшее время будут развернуты работы на подстанции 35/6 «Артемовская».

Развернуты полномасштабные работы по строительству и реконструкции ЛЭП 110 кВ, питающих тяговые подстанции РЖД в рамках развития Восточного полигона железных дорог.

Для повышения надежности электроснабжения Первомайского района Владивостока продолжаются работы по реконструкции ВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 – Голдобин с переводом в кабельное исполнение. В рамках второго этапа работ будут проложены кабельные линии 110 кВ от Владивостокской ТЭЦ-2 до подстанции «Патрокл» с заходом на подстанцию «Загородная». После ввода в эксплуатацию кабельных линий существующая воздушная линия электропередачи будет демонтирована. В Ленинском районе Владивостока завершаются работы по реконструкции ВЛ 35 кВ А-З с отпайкой на подстанцию «Соллерс», подстанцию «Луговая» с переводом в кабельное исполнение.

Продолжается работа по реконструкции распределительных сетей 0,4-10 кВ. На территории Надеждинского, Шкотовского и Хасанского муниципальных районов, Артемовского, Владивостокского и Партизанского городских округов, городов Большой Камень и Фокино в текущем году планируется провести реконструкцию ЛЭП 0,4-10 кВ протяженностью более 75 километров и установить 94-комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ.

Также выполняются работы по расчистке и расширению просек воздушных линий 6-110 кВ, что позволяет значительно сократить аварийность в электрических сетях, проходящих в лесистой местности. На 2023 год плановый объем работ составляет порядка 3 тысяч гектаров.

Программа МиРЭК была принята в конце 2020 года, ее ключевая задача – повышение надежности работы электрических сетей Приморья. Общие инвестиции в реализацию программы составят более 13 миллиардов рублей.

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