Больше полугода в Приморье разыскивают предположительно дезориентированную женщину

Женщины жила во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Во Владивостоке восемь месяцев не могут найти пропавшую женщину. 61-летняя Антонина Заволокина ушла из дома на улице Адмирала Кузнецова, 49, еще в прошлом году 6 августа. Родственники до сих пор не знают, где она находится, и обратились к волонтерам организации «ПримПоиск». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Антонина выглядит на 60-65 лет, у нее среднее телосложение и короткая стрижка. В день пропажи была одета в белую футболку, розовые штаны, черные сандалии и светлую кепку. С собой у нее была розовая сумка. Волонтеры предупреждают, что женщина может быть дезориентирована.

Ориентировка на женщину. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Все, кто владеют какой-либо информацией о местонахождении жительницы Владивостока, могут позвонить по телефонам: 8-423-226-71-71, 102 или 112 (полиция), 8-924-239-02-64, 8-914-721-22-32 (волонтеры).

Напомним, что 17 февраля 2023 года пропал житель поселка Новый. Никто до сих пор не знает, где находится мужчина.

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