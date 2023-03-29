Трейловый полумарафон Leo.Run 2023 пройдет летом в Приморье

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Красивое спортивное мероприятие летнего сезона Приморья состоится вновь. Уже многим полюбившийся трейловый полумарафон Leo.Run пройдет в начале лета, 10 июня, в Хасанском муниципальном округе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Несколько сотен участников пробегут по уникальной трассе в национальном парке «Земля леопарда». Маршрут будет проходить недалеко от села Барабаш, он проложен на действующей минерализованной полосе, в зоне хозяйственного назначения, в связи с чем ключевые места обитания краснокнижного дальневосточного леопарда, а также других обитателей парка не будут потревожены. На мероприятии будут соблюдены все меры безопасности участников.

Бегунам будут доступны дистанции 3, 5, 10 и 21 км. Путь будет проходить по одному из самых красивых туристических маршрутов Приморского края – «Семиверстка», который отличается живописными видами на Амурский залив и на мосты Владивостока. Общий набор высоты составит 900 метров.

Участие в забеге Leo.Run позволит не просто познакомиться с территорией, а буквально за небольшой промежуток времени посмотреть на мир глазами леопарда, прочувствовать его среду обитания. Это еще одна возможность приобщить людей к сохранению дальневосточной краснокнижкой кошки. Стоит отметить, что часть средств от продажи билетов будет направлена на мероприятия по сохранению популяции редчайшего дальневосточного леопарда.

Организаторами масштабного спортивного праздника являются беговой клуб RunDnsRun и ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, администрации Хасанского округа. У всех участников будет возможность побороться за главный приз – 300 000 рублей.

Регистрация для участия в забеге Leo.Run открыта на сайте организатора. Организаторы настоятельно рекомендуют не откладывать подачу заявок.

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