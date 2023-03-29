В Приморье в соревнованиях по робототехнике поучаствовали дети-сироты

Для ребят провели экскурсию по учебным аудиториям академии. Фото: ЦССУ.

В Приморской государственной сельскохозяйственной академии 26 марта прошли весенние соревнования по робототехнике. Ребята от 5 до 15 лет со всего края попробовали себя в нескольких категориях. Впервые на мероприятии состязались и дети из Центров семейного содействия и устройства Владивостока и Уссурийска. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Дети-сироты обучаются на курсах по робототехнике, которые для них организовал благотворительный фонд «Мы и дети». Они попробовали себя в сборке робота и управлении им на ринге. Один из роботов должен вытолкнуть другого с поля.

Поддержать юных техников приехали и друзья. Для всех провели экскурсию по учебным аудиториям академии. А студенты продемонстрировали стенды с самыми разными механизмами и оборудованием. Также ребятам показали, как трудятся селекционеры и агроинженеры.

Организаторы были рады принять у себя любознательных детей. Они уверены, что участие в подобных мероприятиях сформирует дальнейший интерес к робототехнике и, возможно, в будущем ребята станут абитуриентами академии.

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