Аудит выявил в школах Владивостока закупку мифических наручников и резиновых палок

9 месяцев ведомство проводило аудит закупок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контрольно-счетная палата Владивостока отчиталась о проверках муниципальных бюджетных учреждений и частных охранных организаций. Аудиторы выясняли, как исполняются контракты по обеспечению охраны школ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

9 месяцев ведомство проводило аудит закупок. Было проверено 25 открытых конкурсов и исполнение 404 контрактов. Выяснилось, что документы заключались без конкуренции, а поставщик был всего один.

Из-за этого аудиторы нашли множество нарушений, среди которых факты превышения работы в течение двух смен подряд, отсутствие удостоверений частных охранников, устройств экстренного вызова группы задержания, ручных металлодетекторов, средств связи, наручников, палок резиновых.

По результатам проверки было принято решение принять комплекс мер реагирования. Результаты будут контролироваться до полного устранения найденных нарушений.

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