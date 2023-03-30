В дальневосточной столице облачно, но метеорологи все же обещают прояснения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 30 марта, Приморье окажется во власти фронтальных разделов. В крае переменно облачно, местами небольшой дождь, в некоторых районах еще и туман. Умеренный ветер возьмет направление с юго-запада и запада. Воздух прогреется до 18 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице облачно, но метеорологи все же обещают прояснения. Утром на город опустились туман и морось, южный и юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха здесь +9…+11°C.

В соседнем Уссурийске дождей сегодня не предвидится, на небе переменно облачно. Ветер возьмет направление с юго-запада, умеренный. Температура воздуха сегодня составит 15-17 градусов со знаком плюс.

В Находке преимущественно без осадков и переменная облачность. Утром город окутал туман. Слабый до умеренного ветер возьмет направление с юга и юго-запада. Температура воздуха +11...+13°C.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 30 марта была прохладной. Температурный минимум в -11,9°С фиксировался в 1987 году, максимально тепло было в 1938 году: +14,8°С.

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