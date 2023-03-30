Директор УК в Приморье может оказаться в колонии из-за смерти человека

Из-за полученных травм 55-летний мужчина скончался в больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН

Директора управляющей компании в Надеждинском районе будут судить из-за смерти человека. Женщине могут грозить лишение свободы на срок до шести лет и штраф до 500 тысяч из-за того, что на местного жителя обрушилась железобетонная конструкция с козырька подъезда. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В СУ СК Приморья сообщили, что женщина занимала должность директора УК с апреля 2021 года и ненадлежащим образом оказывала услугу по содержанию общедомового имущества многоквартирного дома на улице Первомайской поселка Новый. По версии следствия, именно поэтому в октябре 2021 года на 55-летнего мужчину упала железобетонная конструкция с козырька дома. Он скончался в больнице от полученных травм.

Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время суд вынесет приговор обвиняемой по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ.

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