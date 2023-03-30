В центре Владивостока из-за столкновения машины разбились всмятку

Кадры очевидцы опубликовали в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Серьезное ДТП сковало одну из улиц в центре Владивостока. По словам очевидцев, на трассе автомобили врезались друг в друга. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях. Как поделились жители Владивостока, авария произошла в районе Покровского парка, на кадрах роликов видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. У белой машины капот разбился всмятку, у черной – от удара выбило стекло и помяло дверь. Судя по всему, ДТП замедлило движение для других водителей.

Напомним, что в селе Таежка в Приморье случилась смертельная авария. На полной скорости мотоциклист в шлеме влетел в Toyota Caldina, владелец автомобиля неожиданно развернулся на дороге. Защитный головной убор не спас мужчину на байке: он получил травмы, несовместимые с жизнью.

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