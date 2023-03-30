Дергал ручки дверей: во Владивостоке домушник «вынес» не менее шести квартир

Подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления.

Во Владивостоке неоднократно судимый за воровство мужчина подозревается в серии квартирных краж. Сотрудники правопорядка задержали 45-летнего местного жителя. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В УМВД России по Приморскому краю сообщили, что в 37-летнего мужчину ограбили, пока он спал. Потерпевший рассказал, что неизвестный похитил из его квартиры на улице Сельской деньги и мобильный телефон. Ущерб составил около 50 тысяч рублей. Полицейские опросили очевидцев и выяснили, что дверь потерпевшего в это время была незапертой.

Подозреваемого задержали, а в участке он признался в совершении еще пяти квартирных краж. Во всех случаях нарушитель проникал в дома через незакрытые за замок двери, похищал вещи и технику, а после сдавал их на скупку.

Злоумышленник может провести в колонии до шести лет.

Общий ущерб составил более 650 тысяч рублей. Заведено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в жилище (часть 3, статья 159 УК РФ). Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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