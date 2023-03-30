В Приморье самку дальневосточного леопарда назвали в честь популярной сети кинотеатров

Редкая кошка живет недалеко от старейшего на Дальнем Востоке заповедника «Кедровая падь». Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Владивостокская «Иллюзион» взял под опеку самку дальневосточного леопарда Leo 196F. Пятнистая хищница получила имя в честь сети кинотеатров. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе национального парка «Земли леопарда» четырехлетнюю хищницу назвали Иллюзионочкой. Впервые на территории заповедной территории ее зафиксировали в 2019 году. Живет она недалеко от старейшего на Дальнем Востоке заповедника «Кедровая падь».

– Нашему коллективу приятно, что мы стали хранителем такой красивой кошки. Мы солидарны с миссией по сохранению редких животных Приморья и рады сотрудничать с «Землей леопарда» для совместного освещения природоохранных сюжетов через тематические кинопоказы, – поделилась руководитель рекламно-репертуарного отдела Сети кинотеатров «Иллюзион» Юлия Медведева.

Директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк добавил, что ценит вклад сети кинотеатров в популяризацию истории пятнистых хищников.

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