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НовостиВладивосток30 марта 2023 3:04

В Приморье самку дальневосточного леопарда назвали в честь популярной сети кинотеатров

«Иллюзион» стал хранителем пятнистой хищницы
Павел САХАРОВСКИЙ
Редкая кошка живет недалеко от старейшего на Дальнем Востоке заповедника «Кедровая падь».

Редкая кошка живет недалеко от старейшего на Дальнем Востоке заповедника «Кедровая падь».

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Владивостокская «Иллюзион» взял под опеку самку дальневосточного леопарда Leo 196F. Пятнистая хищница получила имя в честь сети кинотеатров. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе национального парка «Земли леопарда» четырехлетнюю хищницу назвали Иллюзионочкой. Впервые на территории заповедной территории ее зафиксировали в 2019 году. Живет она недалеко от старейшего на Дальнем Востоке заповедника «Кедровая падь».

– Нашему коллективу приятно, что мы стали хранителем такой красивой кошки. Мы солидарны с миссией по сохранению редких животных Приморья и рады сотрудничать с «Землей леопарда» для совместного освещения природоохранных сюжетов через тематические кинопоказы, – поделилась руководитель рекламно-репертуарного отдела Сети кинотеатров «Иллюзион» Юлия Медведева.

Директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк добавил, что ценит вклад сети кинотеатров в популяризацию истории пятнистых хищников.

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