Пианино с рисунком популярной достопримечательности Владивостока появилось на острове Русский

Пианино покрасили в зеленый цвет. Фото: Александр Бояркин.

Новое пианино на острове Русский установили энтузиасты из Владивостока. Музыкальный инструмент не только покрасили в зеленый цвет, но и нарисовали на нем одну из достопримечательностей столицы Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Четвертое пианино простояло почти полгода, неизвестные вандалы вновь подожгли музыкальный инструмент. Очевидцам пришлось тушить его снегом. До сих пор остается загадкой, почему этот популярный объект продолжают уничтожать, но на днях энтузиасты из Владивостока установили новый.

Уже пятое по счету пианино покрасили в зеленый цвет и добавили изображения, ассоциирующиеся с портовым городом – популярный маяк и белых чаек. Музыкальный инструмент установил Александр Бояркин со своими друзьями.

– У нас были только добрые намерения. В первую очередь, мы сделали это ради эмоций жителей Владивостока, – поделился с корреспондентом «Комсомолки» мужчина.

Самое первое пианино появилось на острове в 2020 году, но спустя год его уничтожила стихия. В 2021 году новый музыкальный инструмент пострадал от рук вандалов, как и следующие два.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беззубая клавиатура на стиральной машинке: что произошло с уникальной достопримечательностью во Владивостоке?

В Музее Арсеньева прокомментировали поступок энтузиастов, своеобразно восстановивших разрушенное фортепиано на Русском острове (подробнее)

Не опять, а снова? Во Владивостоке неугомонные вандалы вновь разрушили любимую достопримечательность приморцев

На острове Русский неизвестные сожгли бирюзовое пианино (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.