В полиции рассказали, чем закончилась знаменитая погоня в Артеме

Гонщик отказался проходить медицинское освидетельствование. Фото: ОМВД России по городу Артему.

Полицейские рассказали детали известной в социальных сетях погони в Артеме. Скрыться от сотрудников ДПС у нарушителя не получилось, ведь на одном из перекрестков города он влетел в Lexus. Однако сдаваться без боя 35-летний приморец не собирался, поэтому после нескольких угроз в ход пошли кулаки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, патрульные находились в районе Кирова, 147, и заметили нарушения ПДД машиной Honda CR-V. Полицейские неоднократно требовали остановить автомобиль, но водитель не реагировал и лишь увеличивал скорость. Во время погони лихач еще несколько раз грубо нарушил ПДД, а после и вовсе врезался в Lexus.

В ведомстве добавили, что водитель был с явными признаками опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, у мужчины не было водительских прав и в автошколе он никогда ранее не учился.

По информации полицейских, во время разбирательств приморец вел себя агрессивно, угрожал сотрудникам правопорядка физической расправой и нанес инспектору ДПС телесные повреждения.

Успокоить нарушителя удалось только с помощью наручников. На него составлены протоколы за повреждение дорожных сооружений (часть 1, статья 12.33 КоАП РФ) и за невыполнение медицинского освидетельствования водителем, не имеющем права управления транспортными средствами (часть 2, статья 12.26 КоАП РФ).

Мужчина не реагировал на требования инспекторов ДПС. Фото: ОМВД России по городу Артему.

На приморца заведено восемь «административок» за выезд на встречную полосу (часть 4, статья 12.15 КоАП РФ) и шесть – за проезд на красный свет светофора (часть 1, статья 12.12 КоАП).

Следует отметить, что отвечать за нападение на инспектора ДПС злоумышленнику придется перед судом.

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