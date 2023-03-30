Власти одного из районов Приморья не захотели установить мемориалы в честь погибших на СВО бойцов

Школа в Смоляниново, на фасаде которой приморцы попросили установить доски. Фото: telegram-канал @Nosov_ASHMR.

Жители поселка Смоляниново обратились к главе Шкотовского района с просьбой увековечить память погибших в зоне СВО земляков. Однако, как сообщают в социальных сетях, они получили отказ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Возмущенные приморцы попросили Владимира Носова установить мемориалы на стенах местной школы в честь выпускников учреждения: Сергея Мороза и Ильи Шкурко. Бойцов, отдавших долг Родине, посмертно наградили орденами мужества. По мнению главы района (по крайней мере, так сообщают местные) создание досок – преждевременное решение в период проведения СВО. Взамен он предложил устроить в учреждении уголок памяти погибшим.

На отказ Владимира Носова приморцы отреагировали резко негативно, после чего в своем Telegram-канале глава муниципалитета дал подробное объяснение своим словам.

– Только из Шкотовского района в зону СВО отправились более 200 ребят. Пятеро парней отдали свои жизни за мирное небо над нашими головами. Каждый из них достоин, чтобы его помнили и чтили, поэтому администрация района после окончания боевых действий установит мемориальный комплекс землякам, погибшим за Отечество. При создании мы будем учитывать мнение общественности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.