Зарплата жителей Приморья увеличилась почти на 10%

Данными поделились специалисты Приморскстата. Фото: Даниил ОПАРИН

По данным Приморскстата, в 2022 году среднемесячная зарплата в крае выросла на 9,8% и составила 62,5 тысячи рублей. Однако из-за роста инфляции она оказалась ниже 2021 года на 2,5%. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Наиболее высокую заработную плату зафиксировали у строителей инженерных сооружений – в 2022 году она в 2,6 раза превысила среднекраевой уровень. Рыбаки в Приморье получают 8,7 прожиточного минимума, сотрудники трубопроводного и пассажирского воздушного транспорта, агентств по временному трудоустройству, а также жители, исследующие конъектуру рынка и изучающие общественное мнение – 8-8,3, работники в сфере финансовой и страховой деятельности –6.9.

Ниже среднекраевого уровня (до 1,5 размера прожиточного минимума) составила зарплата в следующих областях: внутреннего водного пассажирского транспорта, розничной торговле в нестационарных торговых объектах и рынках, неспециализированных магазинах, в агентствах по подбору персонала, в организациях в сфере туризма, по производству одежды, целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона, мыла, моющих и чистящих средств, стекла и изделий из него, выращиванию многолетних культур, добыче и обогащению железных руд.

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