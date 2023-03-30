Во Владивостоке голый мужчина гонялся за 12-летней девочкой

Материалы переданы в следственные органы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители улицы Енисейской во Владивостоке рассказали в социальных сетях, что на маленькую девочку в одном из подъездов напал голый мужчина. По словам очевидцев, она выбежала из дома, где ей помог прохожий, сообщает «КП – Владивосток».

По данным пресс-службы УМВД России по Владивостоку, о случившемся в отдел полиции Советского района написала местная жительница. Она известила полицейских, что за ее 12-летней дочерью погнался нагой тип.

Сотрудники полиции прибыли на место и задержали 22-летнего парня. Его передали в специализированное медицинское учреждение, где он состоит на учете.

– Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что в районе Эгершельда 33-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летнего школьника. Его отправили на принудительное лечение.

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