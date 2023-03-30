На Камчатке осудили иностранцев, забивших до смерти местного жителя бейсбольной битой

Трагедия произошла в мае прошлого года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Драка трех мужчин закончилась трагедией в Петропавловске-Камчатском. Суд вынес приговоры двум иностранцам, которые забили до смерти местного жителя деревянной палкой и бейсбольной битой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

В прокуратуре Камчатского края рассказали, что мужчин признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4, статья 111 УК РФ).

Произошла роковая драка в мае 2022 года на улице Макарова. Суд установил, что обвиняемые ударили пострадавшего по голове не менее двух раз деревянной палкой и битой. Из-за этого мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался в больнице.

Следует отметить, что даже в суде иностранцы свою вину отрицали и утверждали, что виновником драки был покойный. Однако версию злоумышленников опровергли, предоставив неоспоримые доказательства.

Каждому из нарушителей назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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