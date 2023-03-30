Приморцу, чья собака растерзала женщину, грозит до шести месяцев ареста

Дело завели по части 1 статьи 118 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье завели уголовное дело, после нападения собаки на жительницу поселка Терней. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по краю, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители ведомства, уголовное дело завели по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Минимальное наказание – штраф до 80 тысяч рублей, максимальное – арест на срок до шести месяцев.

Напомним, что все произошло в субботу, 25 марта. Как рассказала пострадавшая, она прогуливалась возле озера, но неожиданно на нее набросилась собака. Домашний пес гулял без ошейника и намордника, и пока питомец впивался зубами в женщину, его хозяин ничего не сделал, чтобы помочь ей.

Когда мужчина увидел, что жительница Приморья в состоянии двигаться, поспешил уехать вместе с собакой. С собой у женщины не было телефона, поэтому помощь она искала самостоятельно. К медработникам поселка ее доставил прохожий, а после ее перевезли в Кавалеров. Сейчас состояние пострадавшей стабильное, решается вопрос о том, чтобы перевести ее в больницу во Владивостоке.

Полиция после случившегося организовала проверку.

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