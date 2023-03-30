Региональные соревнования по самбо могут пройти летом 2023 года в Артеме

По словам главы округа, самбо является любимым видом спорта у местных жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соревнования по самбо на летних спортивных играх «Дети Приморья» могут пройти в Артеме в 2023 году. Глава округа Вячеслав Квон рассказал, что площадкой проведения будет местный спортивный клуб. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Дети Приморья» – это аналог международных спортивных игр «Дети Азии». В мероприятии примут участие все муниципалитеты края. По словам главы округа, провести соревнования по самбо решили в Артеме по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко.

– Мы заявили, что наш спортзал позволяет проводить соревнования такого уровня и взяли на себя инициативу проводить соревнования по самбо. Будем готовы встретить спортсменов, если нам это доверят, – отметил Вячеслав Квон.

Он добавил, что самбо пользуется популярностью у местных жителей. Основной площадкой является спортклуб «Мастер». Однако уже в 2023 году в микрорайоне 8-я шахта реконструируют стадион, который совсем недавно удалось вернуть в муниципальную собственность.

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