В Приморье из зимней спячки проснулись опасные хищники

Кадры в социальных сетях напугали некоторых приморцев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время прогулки жительница Находки обнаружила на камнях чешуйчатого хищника. Женщина сняла змею на видео и поделилась кадрами в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах ролика видно, что пресмыкающееся спокойно лежит на камнях и почти что сливается с пейзажем. Змея не двигается и не проявляет никаких признаков агрессии, но в комментариях приморцы предупреждают, что это ядовитый щитомордник, поэтому стоит быть аккуратнее.

Некоторые люди пришли в восторг из-за красоты чешуйчатого хищника, а другие ужаснулись тому, что змеи начнут ползать по дорогам.

– От одно вида на такую красотку мурашки по всему телу пробежали.

Стоит отметить, что опасность представляют не только пресмыкающиеся, но и клещи. «Комсомолка» уже писала о том, как защитить себя от этих паразитов, где можно пройти вакцинацию.

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