«Союзмультфильм» требует от Приморского театра кукол два миллиона рублей за Умку

Приморцы увидели белого медвежонка еще в 2018 году. Фото: Приморский краевой театр кукол

В 2022 году известная киностудия «Союзмультфильм» подала в российские суды более пяти тысяч исков о защите прав на популярных мультиперсонажей. Многие из них можно найти на сайте судебных и нормативных актов РФ. Приморье тоже попало под раздачу, представители компании требуют два миллиона рублей у Приморского краевого театра кукол за спектакль пятилетней давности –«Умка» (0+). Руководство и артисты пытаются объяснить, что белый медвежонок не имеет ничего общего с популярным советским мультфильмом, кроме разве что миловидной внешности и имени, которое так и переводится с языка северных народов – белый медведь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на VL.ru.

Корреспонденту «Комсомолки» в театре не стали комментировать информацию, сославшись на то, что юрист против разглашения какой-либо информации. На данный момент известно, что лицензия на образ Умки зарегистрирована в 2020 году, в то время как приморцы увидели белого медвежонка еще в 2018-м. Это один из ключевых аргументов невиновности театра.

Спектакль затрагивает темы дружбы, семьи, традиций других народов. Брат и сестра – дети Чукотки знакомятся с косолапым детенышем и помогают ему вернуть к жизни медведицу, которую убили браконьеры. Музыку для спектакля писал композитор Виктор Либерский, саундтреки из известного мультика не использовались. Не секрет, что руководство обескуражено, но пока развернутых комментариев никто дать не может – ждут ответ «от Москвы».

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