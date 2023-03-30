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НовостиВладивосток30 марта 2023 7:58

Волна отключений холодной воды накроет Владивосток на следующей неделе

Подачу ХВС приостановят из-за планового ремонта
Павел САХАРОВСКИЙ
Первые отключения начнутся 4 апреля.

Первые отключения начнутся 4 апреля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе часть жителей Владивостока останется без холодной воды. Как рассказали в пресс-службе «Примводоканала», отключения связаны с плановым ремонтом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во вторник, 4 апреля, с 9 утра до 16 вечера воды не будет в домах на Кирова 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 34а.

Следующее отключение ожидается в среду, 5 апреля, с 9 утра. До 17 вечера ХВС отключат в домах на Краснознаменном переулке 5 стр2, 5в, Океанском проспекте 16, 16а, 18, Семеновской 25. До 18 вечера без воды останутся жильцы домов на Карьерной, Луговой 54, 56а, 56, 58, 62, Океанском проспекте 34, Проспекте Комарова 35а, 35в, 42, 36, 31, 29, 24, 27, 25/1, 23а, 23, 21, 19, Руднева 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5, 13в, 14в, 14, 2, 3; Снеговой 71, 62, 61, 61а, 62 стр1, 62 стр2, 62 стр3; Южной 2-й и 3-й.

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