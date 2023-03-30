Приморские пенсионеры получат единовременную выплату

Размер выплаты составит 1 тысячу рублей. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Каждый пенсионер Приморского края сможет получить единовременную социальную выплату. Ее размер составит 1 тысячу рублей. Она гарантирована каждому, кому пенсия назначена по состоянию на 31 декабря 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве труда и социальной политики Приморья добавили, что выплата приурочена к международному Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

– Большинству получателей она будет предоставлена беззаявительно в сентябре. Это касается тех пенсионеров, сведения о которых имеются в органах социальной защиты, – уточнили в ведомстве.

Также силовикам, которые не состоят на учете в органах соцзащиты, для получения выплаты надо заполнить заявление не позднее 30 ноября 2023 года. С собой надо будет взять еще паспорт и пенсионное удостоверение.

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