Участники СВО обратились к заместителю генпрокурора РФ по поводу неполученных выплат за участие в боевых действиях

Приморцы попросили разобраться в причинах неполучения выплат за участие в боевых действиях и ранения. Фото: принтскрин видео.

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием жителей Приморского края, которым нужна помощь. Среди жалоб на медицинское обслуживание и социальное обеспечение оказалась и проблема участников СВО, которые не получили положенные им выплаты. Об этом рассказали в пресс-службе генпрокуратуры РФ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На прием пришли 29 жителей – участников СВО. Сейчас некоторые из них находятся в 1477 военно-морском клиническом госпитале Министерства обороны РФ. Приморцы попросили разобраться в причинах неполучения выплат за участие в боевых действиях и ранения. Также они столкнулись с тем, что им не выдали удостоверения ветеранов боевых действий, а приставы незаконно списали деньги со счетов.

Дмитрий Демешин пообещал помочь. Теперь ход и результаты рассмотрения каждого обращения находятся на его личном контроле.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Демешин также проверил проблемный объект в Уссурийске. Он поручил директору строительной компании ускорить темпы постройки, подготовить документацию и объявил предостережение о недопустимости нарушения закона.

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