«Задавили котенка у всех на глазах»: жители Находки жалуются на автомобилистов, нарушающих правила

Водители, пренебрегающие скоростным режимом во дворах, создают опасность для людей и не только. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Находке водители, пренебрегающие скоростным режимом во дворах, создают опасность для людей и не только. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» рассказала местная жительница. Она поделилась, что подобные нарушения уже привели к трагической смерти котенка, любимца всего дома.

Все произошло в Находке на улице Рыбацкой у дома №8. «Лихачи» там – не новость. Жильцам приходится быть особо осторожными, чтобы не попасть под колеса очередного нарушителя, который даже не притормаживает при виде людей.

Недавно один водитель наехал на маленького котенка, которого подкармливали жители дома. Очевидцами жуткой сцены стали не только взрослые, но и играющие на площадке дети, которых зрелище довело до слез.

Жильцы просят полицию и власти города принять меры, в том числе положить на участке лежачих полицейских и установить специальный знак, которым по ПДД должна отмечаться жилая зона. Также стоить помнить, что скорость движения во дворах не должна превышать 20 километров в час независимо от вида транспорта.

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