Обычно погода во Владивостоке 31 марта была прохладной. Фото: Виталий ТИМКИВ

В пятницу, 31 марта, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают краю небольшую облачность и день без осадков. Ветер возьмет направление с запада и юго-запада, слабый до умеренного. Воздух сегодня прогреется до 18 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно, дождей и снега не ожидается. Ветер умеренный юго-западный и южный, температура воздуха здесь сегодня +14…+16°C.

В соседнем Уссурийске ненамного, но теплее: +18…+20°C. Также без осадков, юго-западный и западный умеренный ветер.

В Находке до 19 градусов со знаком плюс, слабый до умеренного ветер. Возьмет направление с запада и юго-запада. Переменная облачность и без осадков.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 31 марта была прохладной. Минимальная температура воздуха в 1941 году составила −9,6°С. Максимальная температура воздуха +13,9°С отмечалась в 1938 году.

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