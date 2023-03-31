Во Владивостоке полиция задержала троих мигрантов из Средней Азии, сбывающих героин

Возбуждено уголовное дело. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Уроженцы одной из среднеазиатских республик около дома на проспекте 100-летия Владивостока в тайнике «заложили» 20 граммов героина, расфасованных в 50 пакетов. Дальше эти свертки планировалось сбыть в Находке в виде закладок, сообщает «КП – Владивосток».

Подозреваемых заключили под стражу. Фото: УМВД России по Приморскому краю

– Сотрудниками УНК УМВД Приморья задержана с поличным группа лиц, обвиняемых в причастности к сбыту наркотиков опийного ряда, – отметили в УМВД России по Приморскому краю.

Когда сотрудники МВД нагрянули к иностранцам с обыском, они нашли и изъяли у них еще 30 граммов опиатов. Все было аккуратно уложено в фольгу.

– Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере», – добавили в ведомстве.

Сейчас подозреваемых заключили под стражу. За производство и продажу наркотических средств фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.