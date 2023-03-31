Во Владивостокском морском торговом порту сменилось руководство

Николай Ермолаев. Фото: пресс-служба ВМТП.

Управляющим директором Владивостокского морского торгового порта с 1 апреля назначен Николай Ермолаев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Контракт с занимавшим пост Владимиром Корчановым после окончания не продлили. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее Николай Ермолаев трудился операционным директором ВМТП – курировал вопросы производства, информационных технологий, финансов и управления персоналом. До этого более 15 лет занимал руководящие должности в банковской сфере.

– Мы уверены, что Николаю Ермолаеву в новой должности удастся сохранить преемственность управленческих традиций в ВМТП, успешно справиться со всеми поставленными задачами и вместе с коллективом вывести деятельность порта на принципиально новый уровень. Желаем ему удачи на этом посту, – отметил председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов.

В свою очередь, руководство поблагодарило Владимира Корчанова, который проработал в ведомстве более 30 лет, за вклад в развитие не только ВМТП, но и всей группы компаний FESCO, показав себя профессиональным руководителем и грамотным менеджером.

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