ДРСК повышает надежность электросетей на Дальнем Востоке

Фото: предоставлено АО «ДРСК

Энергетики ДРСК (входит в Группу ПАО «РусГидро») приступили к выполнению комплекса мероприятий по подготовке консолидированных сетей к предстоящему осенне-зимнему периоду нагрузок. Сети, переданные территориальными сетевыми организациями (ТСО) на обслуживание ДРСК, были обследованы и включены в производственные программы компании.

Так, в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, на территории юга Якутии в 2023 году планируется отремонтировать 124 км ЛЭП, заменить 1498 опор на ВЛ 0,4-110 кВ, отремонтировать 5 трансформаторных подстанций и расчистить 49 гектаров просек в охранных зонах ЛЭП. На ремонт принятых электросетей запланировано направить в этом году более 156 миллионов рублей.

Наибольший объем ремонтных работ в консолидированных сетях запланирован в Амурской области и Приморском крае. В частности в Амурской области на ремонт принятых объектов запланировано 46 млн рублей на капитальный ремонт 34 км электрических сетей. В Приморском крае на ремонт принятого имущества в текущем году запланировано 49 млн рублей, том числе на капитальный ремонт 59 км электрических сетей, замену 599 опор на ВЛ 0,4-110 кВ и расчистку 10 гектаров просек в охранных зонах ЛЭП.

Специалисты ДРСК к началу 2023 года провели более 250 сделок по консолидации электросетевого имущества (муниципальных образований, юридических и физических лиц, СНТ) на территории Дальнего Востока. Энергетики компании стремятся привести в нормативное состояние принятые объекты. По завершении ремонтных работ улучшатся надежность и качество электроснабжения потребителей.

Процесс объединения сетевых активов на базе ДРСК, проводимый при взаимодействии с администрациями регионов ДФО, связан с принятием Постановления Правительства РФ от 30.04.2022 № 807, ужесточившего критерии отнесения к ТСО, направлен на повышение надежности энергоснабжения потребителей Дальневосточного региона.

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