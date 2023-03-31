Названы операторы с самой высокой скоростью интернета во Владивостоке

Фото: предоставлено ПАО «МегаФон»

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование скорости мобильного интернета в сетях операторов сотовой связи во Владивостоке. МегаФон, сообщили в компании по итогам, обогнал ближайших конкурентов по нескольким показателям, сообщает «КП – Владивосток».

По оценке TelecomDaily, средняя скорость загрузки к абоненту у МегаФона во Владивостоке составила 26,2 Мбит/с, скорость от абонента у оператора – 7,9 Мбит/с. Оба показателя, уточнили в агентстве, значительно выше средних результатов, полученных независимыми экспертами в мобильных сетях города в марте 2023 года: по скорости к абоненту – на 33%, от абонента – на 30%.

Исследование проводилось с помощью российского приложения «Мегабитус» для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя в режиме реального времени. Результаты исследований – это обезличенные данные по десяткам параметров, включая достигнутую скорость передачи данных (максимальная, минимальная, средняя), а также ряд прочих параметров, описанных ГОСТом (коэффициент успешных входов в систему, коэффициент неуспешных передач и другие).

Особое внимание в исследовании во Владивостоке уделялось средней скорости передачи данных как фактору, который прежде всего оценивают пользователи. В отраслевом агентстве отметили важность равномерного обеспечения комфортных параметров передачи данных в рабочей и жилой зоне.

– Анализ пользовательской активности и нагрузку на сеть мы отслеживаем регулярно и постоянно оптимизируем параметры работы сети, чтобы абоненты могли пользоваться цифровыми ресурсами на высоких интернет-скоростях, – отмечает Роман Матвиенко, директор МегаФона в Приморском крае.

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