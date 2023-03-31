«Восточный Порт» признан лучшим экологическим предприятием среди стивидоров России

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Компания АО «Восточный Порт» второй год подряд становится победителем конкурса «Лучшая стивидорная компания», проводимого Ассоциацией морских торговых портов России (АСОП). Как и год назад, по итогам работы в 2022-м, «восточники» – лидеры в номинации «Лучшее экологическое предприятие». Результаты конкурса, в котором традиционно участвует несколько десятков крупнейших транспортных компаний России, были утверждены на Общем собрании Ассоциации.

В своей новой истории «Восточный Порт» регулярно принимает участие в отраслевых соревнованиях, дебютировав в них в 2006 году. В конкурсе «Лучшая стивидорная компания», который проводится 17-й год подряд, портовики признавались лучшими 6 раз, причем по итогам 2014 и 2018 годов – сразу в пяти номинациях!

Неоднократный успех в профессиональных состязаниях подтверждает эффективность развития АО «Восточный Порт», а именно: постоянная модернизация оборудования, внедрение наилучших доступных технологий в производственные процессы, системная реализация широкомасштабных природоохранных мероприятий.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Цифры и факты:

– 6,1 млрд руб. – инвестиции в масштабные природоохранные мероприятия: 113 млн руб. – инвестиции Порта в мероприятия по пополнению численности морских биоресурсов с 2014 года;

– 100% контроля состояния воздуха, промышленных вод в зоне производственной деятельности, 24 установки очистки воздуха и мощных фильтров систем аспирации, 10 локальных очистных сооружений типа «Эколайн» – с 2015 года;

– реализация проекта «Экомарафон», включающего субботники, озеленение территории предприятия и всего региона, образовательные программы для молодежи, конкурсы и экотуры – с 2021 года;

– сотрудничество с учеными Национального центра морской биологии ДВО РАН по изучению видового разнообразия флоры и фауны Японского моря, а также сохранению популяции пятнистого тюленя-ларги.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.