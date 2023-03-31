В Дальнегорске больница оказалась завалена мусором

Местные жители говорят, что такая ситуация – частая история для этой территории. Архив «КП». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дальнегорская городская больница едва «не утонула» в горах отходов. Сообщение и видеоподтверждение появилось в местных социальных сетях. На кадрах видно: на площадке для мусора – забитые баки, вокруг валяются картонные коробки, пакеты, ветви деревьев. Местные жители забили тревогу. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась за разъяснениями в министерство здравоохранения Приморья и Приморский экологический оператор.

– Мартовский снегопад стал причиной обмерзания мусора на месте складирования. Кроме того, после недавнего переезда отделения сюда были сложены картонные коробки, использовавшиеся в процессе переезда, однако коммунальщики их не вывозят, мотивируя это тем, что картонные коробки – крупногабаритный мусор. 30 марта силами больницы проведена полная расчистка территории, – заявил представитель минздрава.

В Приморском экологическом операторе ответили, что их специалисты провели проверку. Так, все твердые коммунальные отходы (ТКО), по их заявлению, компания вывозит исправно, согласно графику. Их зона ответственности – контейнерная площадка – чистая.

– На кадрах видна стихийная свалка, которая возникла из-за нежелания руководства больницы заключать договор с компанией, которая специализируется на вывозе данных видов отходов. Картонные коробки, строительный мусор, техника, мебель и другие вещи не относятся к ТКО и не входят в тариф регионального оператора, – ответили в ПЭО и добавили, что по закону это не их обязанность.

Представитель оператора отметил, что больница обязана вывозить подобный мусор за свой счет – деньги на содержание территории должны быть заложены в учреждении. Однако из-за назревшего скандала «регоператор договорился с компанией-подрядчиком, выполняющей вывоз отходов в этом районе, ликвидировать скопившиеся горы мусора собственными силами». В подтверждение слов «Комсомолке» направили видеоролик с уборкой. Расходы, добавили редакции, лежат на руководстве больницы.

– Помимо этого, Приморский экологический оператор взял данную ситуацию на контроль, если санитарные условия содержания площадки ТКО будут не соблюдаться на регулярной основе, специалисты КГУП «ПЭО» направят заявление о нарушении санитарных норм в адрес Роспотребнадзора.

К слову, жители Дальнегорска говорят, что такая ситуация повторяется из года в год. Сейчас, когда есть социальные сети, картина все равно представляет собой ужас, а раньше и вовсе было нормой.

Ну а пока что ситуацией заинтересовалась прокуратура Приморского края. Сотрудники надзорного органа изучают все обстоятельства, а полный ответ предоставят по результатам проверки.

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