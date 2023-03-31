Строительство инфраструктуры к городу Спутник в Приморье начнется в 2024 году

Владивосток станет первым городом-миллионником на Дальнем Востоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Спутник станет первым городом-миллионником в Приморье и свяжет Владивосток и Артем. Строительство инфраструктуры начнется уже в 2024 году, а на этот год запланированы проектировочные работы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал ИА PrimaMedia, что план включения в границы дальневосточной столицы земельных участков, запланированных под Спутник, уже разработан вместе с администрацией Владивостока:

– Поскольку там действует режим ТОР, инфраструктура будет создаваться либо за бюджетный счет, либо по механизму дальневосточной концессии. Первые четыре километра намечены уже на следующий год. В этом году – проектирование. Мы рассчитываем, что к ВЭФ-2023 (16+) будет финализирована структура финансирования всего проекта с участием крупных российских банков, ВЭБ.РФ и иностранных инвесторов.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала в июне 2022 года, что стоимость строительства Спутника оценили в 3000 миллиардов рублей. Однако в планах было, что девять десятых этой суммы профинансирует бизнес. Первый этап, то есть создание инфраструктуры, уже одобрен постановлением правительства, а из госбюджета на это инвестируют около 30 миллиардов рублей. Частные инвесторы тоже планировали вложиться в объекты, которые им интересны.

Следует отметить, что идея строительства города-спутника звучала еще в СССР и в 1980 году закрепилась в документации, но до строительства в прошлый раз так и не дошло. Ранее миллионник представляли как спальный район для рабочих, но в 21 веке речь идет о городе, который будет привлекателен для жизни и туризма.

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