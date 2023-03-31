Во Владивостоке банда полицейских шантажировала следователя и вымогала у него 300 тысяч рублей

Если вину мужчин докажут в суде, то они могут провести в колонии до семи лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке суд рассмотрит скандальное дело высокопоставленных полицейских, которые шантажировали подчиненного и вымогали у него 300 тысяч рублей. Экс-начальнику следственного отдела Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте и его заместителю предстоит ответить за свои поступки пятилетней давности. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, в декабре 2017 года мужчины случайно получили информацию о частной жизни одного из следователей, возглавляемого ими отдела. По версии ведомства, потерпевшей пришлось отдать экс-начальству 300 тысяч рублей, из-за угроз распространения личной информации и возможного увольнения.

Фрунзенский районный суд вынесет приговор злоумышленникам по пункту «а», «г» части 2 статьи 163 УК РФ. Если их вину докажут, то бывшие сотрудники МВД рискуют провести в колонии до семи лет, а также заплатить штраф до 500 тысяч рублей.

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