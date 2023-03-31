Очертания будущего символа Дальнего Востока уже появляются на Орлиной сопке во Владивостоке

Строительство в процессе. Фото: пресс-служба «СГТ-Восток».

На Орлиной сопке во Владивостоке появились очертания будущего символа столицы Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Каркас на сегодняшний день готов на 60% – жители уже могут очертания будущего музейно-театрального комплекса, который включает в себя три здания, сложенные в виде треугольника – символ единения самых значимых учреждений культуры России. Это три блока: музейный, театральный и образовательный.

– Основная идея дизайна благоустройства заключена в том, чтобы объект нового строительства стал неотъемлемым элементом ландшафта, дополнив и расширив его, – объяснил генеральный директор «СТГ-Восток» Евгений Кошелев.

Общая площадь составит 70 тысяч квадратных метров. На данный момент на площадке возводят железобетонные конструкции, использовано уже 35,5 тысячи кубометров бетона и четыре тысячи тонн арматуры. Самая высокая точка стройки достигла уже отметки в 30 метров над уровнем земли – это пока только пять из восьми этажей музея. Он, кстати, будет самым высоким из трех зданий.

Модель музейно-театрального образовательного комплекса. Источник: пресс-служба «СГТ-Восток».

В секции института построено четыре этажа и достигнута отметка в 24 метра над уровнем земли. Здесь расположатся учебный театр с собственной сценой, спортзал, учебные классы и другие помещения филиала Российского государственного института сценических искусств и школы креативных индустрий.

В секции театра заливают бетоном основание будущей сцены. Театральный зал здесь будет самым крупным на Дальнем Востоке – на 1,3 тысячи мест.

Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина культурно-образовательные комплексы одновременно возводятся во Владивостоке, Кемерове, Севастополе и Калининграде.

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