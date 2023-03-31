В 2023 году в междучреждениях Приморья отремонтируют 35 объектов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году капитальный ремонт пройдет в Приморье в двух больницах, специализирующихся на лечении серьезных психических расстройств. Как сообщили в правительстве края, работы не повлияют на оказание пациентам медицинской помощи. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве здравоохранения Приморья рассказали, что за три месяца в Краевой психиатрической больнице №1 в селе Заречное отремонтируют второй этаж, а в шестом лечебном отделении обновят систему электроснабжения и освещения, покрасят стены, заменят покрытие пола, двери, окна, узлы горячего водоснабжения и отопления. По словам главврача больницы Галины Шоколовой, чтобы ремонтные работы не отражались на здоровье и режиме дня пациенток, их временно переведут на этаж выше в том же корпусе.

Кроме того, обновится Краевая клиническая психиатрическая больница во Владивостоке. Специалисты приступят к ремонту фасада главного корпуса уже в апреле, а завершиться работы должны до 30 июня. Потратят на это из краевого бюджета 14 миллионов рублей.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что всего на обновление медучреждений в крае в 2023 году планировалось направить больше 360 миллионов рублей. Выборочный капитальный ремонт должен пройти в 17 больницах Приморья.

ПО ТЕМЕ:

Больше 360 миллионов рублей направят на ремонт медучреждений в Приморье

Районные и центральные больницы получат 85 машин и 48 единиц оборудования (подробнее)

В Приморье потратят больше 80 миллионов на капремонт больниц

Ремонт пройдет на объектах Арсеньевской горбольницы (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.