С 2020 года компания утопает в долгах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Арбитражный суд Москвы принял к производству исковое заявление Федеральной службы безопасности в отношении АО «Восточная верфь». Ведомство собирается взыскать с предприятия неустойку размером 575 миллионов рублей, сообщает «КП – Владивосток».

Согласно документу, иск был подан 13 марта 2023 года. Судебное заседание по делу назначено на 13 апреля в Москве на улице Большая Тульская. На сайте суда указано, что встреча состоится в 12:45 по московскому времени.

Напомним, что с 2020 года старейшая верфь Владивостока утопает в долгах. Если не брать во внимание санкции, которые позднее еще сильнее сказались на доходности предприятия, убытки АО в 2021 года превысили 2,15 миллиарда рублей. Прибыль составила около 360 тысяч.

В октябре 2022 года компания была вынуждена подать на банкротство. Реализация госконтрактов оказалась невозможной, поскольку заграничные производители перестали поставлять значимое оборудование в РФ, включая винто-рулевые колонки, главные двигатели и дизель-генераторы, радионавигационное системы. В ноябре того же года приморское отделение «Промсвязьбанка» заявило о намерении взыскать с верфи 667 миллионов, «БФК-Проект» – еще один заказчик – вступил в спор с претензией на 25,285 миллиона.

В декабре 2022 года Объединенная судостроительная компания планировала возродить «Восточную верфь», вложив в нее более 12 миллиардов рублей и покрыв ее расходы и убытки. На данный момент организация ведет переговоры о покупке активов предприятия.

ПО ТЕМЕ:

Старейшая верфь Владивостока уплывет к московским инвесторам

Инвестором «Восточной верфи» во Владивостоке станет Объединенная судостроительная компания (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.